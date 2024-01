Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Balkonbrand

Frankenthal (ots)

Am Morgen des 01.01.2024, gegen 04:20 Uhr, kam es in der Flomersheimer Straße in Frankenthal auf einem Balkon im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses zu einem Brand. Die 70-jährige Bewohnerin der dazugehörigen Wohnung nahm zunächst den Knall eines Feuerwerkskörpers wahr und stellte anschließend das Feuer auf ihrem Balkon fest. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Teile des Mehrfamilienhauses konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

