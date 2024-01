Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: fahrlässige Brandstiftung

Frankenthal (ots)

Am 31.12.2023, gegen 20:30 Uhr, rauchten ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger aus Frankenthal gemeinsam in einer Garage in der Max-Friedrich-Straße in Frankenthal. Hierbei wurden in der Garage gelagerte Feuerwerkskörper entzündet, welche wiederum Teile der Garage in Brand setzten. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Eine genaue Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt.

