Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei Schifferstadt zieht Silvesterbilanz

Schifferstadt (ots)

Nach bisherigem Erkenntnisstand kann die Polizeiinspektion Schifferstadt von einem - aus polizeilicher Sicht - "ruhig" verlaufenen Silvester 2023 ausgehen. In Altrip kam es bereits gegen 20:30 Uhr auf dem Gelände des Lidl-Marktes am Ludwigplatz zu einem Brand in einer Müllpresse. Vermutlich wurde der Brand durch Feuerwerkskörper ausgelöst. Der entstandene Rauch zog in den Markt und löste den dortigen Rauchmelder aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und ein Schaden am Markt verhindern. Hinweise bitte telefonisch unter der 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt. Gegen Mitternacht kam es zu einem Einsatz in Neuhofen. Hier wurde eine Person durch den Schuss eines sogenannten "Starenschrecks" mit einer Schreckschusswaffe leicht verletzt.

