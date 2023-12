Polizei Köln

POL-K: 231211-2-K Kontrolle am Neumarkt - Bargeld und Drogen sichergestellt

Köln (ots)

Mehr als 23.000 Euro, Kokain und Marihuana haben Polizisten am Sonntagnachmittag (10. Dezember) in den Taschen sowie in der Wohnung eines 23 Jahre alten Kölners gefunden. Der Mann war den uniformierten Einsatzkräften in der Zwischenebene der Stadtbahnhaltestelle Neumarkt aufgefallen, als dieser beim Erblicken der Polizisten einen Joint weggeworfen hatte. In der Umhängetasche des Verdächtigen fanden die Beamten mehrere Bündel Bargeld und in dessen Wohnung in Köln-Mülheim mehrere Druckverschlusstüten mit Kokain sowie weiteres Marihuana. Zudem beschlagnahmten die Polizisten zwei Mobiltelefone des Tatverdächtigen als Beweismittel. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und dem Verdacht der Geldwäsche. (ph/cs)

