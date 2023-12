POL-K: 231211-1-K Versuchter Raub auf Kiosk in Köln-Nippes - Zeugensuche

Köln (ots) - Spezialeinheiten der Polizei Köln haben am Freitagabend (8. Dezember) einen 30 Jahre alten Mann in seiner Wohnung in der Vogelsbergstraße im Stadtteil Blumenberg gestellt. Nach ersten Erkenntnissen soll der alleinlebende Mann gegen 18:30 Uhr einen Nachbarn im Hausflur mit einem Messer bedroht und sich anschließend in seine Wohnung zurückgezogen haben. ...

mehr