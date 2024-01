Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Marl: Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim und Autodiebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Wartburgstraße wurde in das Vereinsheim eines Fußballvereins eingebrochen. Die Tat selbst wurde am Dienstag angezeigt, der Einbruch ist vermutlich am Wochenende passiert. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter die Tür zum Kiosk aufgebrochen. Gestohlen wurden Getränke, Leergut, eine elektrische Luftpumpe sowie mehrere Pullover mit dem Vereinslogo. Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Marl:

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter einen Geländewagen auf der Havellandstraße gestohlen. Der graue Toyota Land Cruiser wurde am Dienstagabend gegen 19 Uhr in der Einfahrt einer Garage geparkt. Heute Morgen war der Wagen mit RE-Kennzeichen weg. Wer Hinweis zu dem Diebstahl machen kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell