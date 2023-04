Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Drogen und Alkohol am Steuer

Landstuhl und Ramstein-Miesenbach (ots)

Am Freitagmittag wurde festgestellt, dass ein amerikanischer Fahrzeugführer in Ramstein-Miesenbach sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Am frühen Samstagmorgen wurde der Führerschein eines weiteren Fahrzeugführers sichergestellt, nachdem dieser sein Fahrzeug mit über 1,8 Promille geführt hat. Auch ihm wurde nach einer Verkehrskontrolle in Landstuhl eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihm droht der Entzug seiner Fahrerlaubnis. Eine weitere Alkoholsünderin wurde in der Nacht zum Sonntag in Landstuhl kontrolliert. Nachdem in ihrer Atemluft Alkoholgeruch festgestellt wurde, führte sie einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durch, der den Verdacht bestätigte. Sie muss mit einem Bußgeld rechnen. Kurz zuvor konnte ein weiterer Fahrzeugführer am Fahrtantritt trotz hoher Alkoholisierung gehindert werden. |pilan

