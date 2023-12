Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Zeugenaufruf nach Brandstiftung an PKW in Neunkirchen

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen kam es gegen 05:00 Uhr zu einem PKW-Brand in der Jägerstraße in Neunkirchen. Bislang unbekannter Täter entzündete auf bislang noch unbekannte Art und Weise den PKW der Marke Opel. Eine erste Brandbekämpfung erfolgte durch ein Streifenkommando der PI Neunkirchen. Der Opel konnte jedoch erst durch die Feuerwehr endgültig abgelöscht werden. Am Opel entstand auch im Innenraum erheblicher Sachschaden durch das Feuer. Der entstandene Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Neunkirchen unter der 06821/2030 zu melden.

