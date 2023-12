Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Trunkenheitsfahrt mit knapp 2 Promille in Neunkirchen

Neunkirchen-Innenstadt (ots)

Ein 36-jähriger Fahrzeugführer aus Neunkirchen fiel aufgrund seines Fahrverhaltens in der Königstraße in Neunkirchen einem Streifenkommando auf. Der Opel wurde mit augenscheinlich überschrittener Höchstgeschwindigkeit, ca. 70km/h, innerorts geführt. Ebenso wurde das Fahrzeug auf einer Strecke von ca. 1 km immer wieder unbegründet stark abgebremst und stark beschleunigt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle am Samstagmorgen gegen 01:15 Uhr konnte der festgestellte Atemalkoholgeruch beim Fahrer durch einen Atemalkoholtest bestätigt werden. Aufgrund seiner knapp unter 2 Promille beim Test wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn eingeleitet. Nach der Entnahme einer Blutprobe und der Sicherstellung seines Führerscheins konnte er die Dienststelle in Neunkirchen wieder verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell