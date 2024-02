Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch in ehemalige Kirche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Unbekannte brachen gewaltsam in eine entwidmete Kirch an der Wartburgstraße ein. Zusätzlich wurden das leerstehende Pfarrhaus, ein Keller und eine Garage aufgehebelt. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Mittwoch. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell