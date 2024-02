Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Ungewöhnlicher Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde eine Seniorin aus Herten von einer unbekannten Frau in einem Supermarkt an der Ewaldstraße in ein Gespräch verwickelt. Sie fragte die Hertenerin, ob sie Hilfe beim Putzen benötige. Im weiteren Verlauf nannte die Senioren ihre Wohnschrift an der Falknerstraße. Hier erschien die Unbekannte am frühen Mittwochabend, um sich vermeintlich den neuen "Aufgabenbereich" anzusehen. Dabei entwendete sie die Geldbörse der Seniorin. Anschließend entfernte sie sich aus der Wohnung.

Personenbeschreibung: weiblich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,70m groß, lange schwarze Haare zu einem Zopf gebunden, schlanke Statur, braune Augen

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell