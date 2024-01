Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Gera (ots)

Gera: Mehrere Polizeistreifen rückten Samstagabend (27.01.2024), kurz vor Mitternacht in die Tivoliestraße aus, da von dort eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gemeldet wurde. Wie sich vor Ort herausstellte, gerieten die fünf beteiligten Personen ukrainischer und georgischer Herkunft (1x m, 4x w) im Altern von 32, 33, 34, 40, 42 Jahren in einer Wohnung massiv in Streit, wobei sich dieser letztlich auf die Straße verlagerte. Drei der beteilgiten Frauen wurden verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Warum es zum Streit kam, ist derzeit unbekannt. Während des Polizeieinsatzes störte die 40-jährige Frau vehement die Maßnahmen der Einsatzbeamten und griff diese zusätzlich körperlich an, so dass sie gefesselt werden musste. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen auf. (RK)

