POL-HA: Verkehrslage in Hagen - 23 witterungsbedingte Unfälle ohne verletzte Personen

Hagen-Boele (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden bedrohten am Mittwochabend (17.01.2024) zwei Männer in Boele einen 34-jährigen Hagener. Der Mann fuhr, gegen 20.30 Uhr, mit seinem Auto von dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schwerter Straße. In der Zufahrt zu dem Gelände einer benachbarten Firma stand ein Gabelstapler, den der 34-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem PKW touchierte. ...

mehr