Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Person fährt gegen ein Schild sowie einen Begrenzungspfosten und flieht von der Unfallstelle

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Auf der Haldener Straße ereignete sich am Mittwoch (17.01.) eine Verkehrsunfallflucht. Um 17 Uhr sprach eine 33-Jährige eine Streifenwagenbesatzung an. Sie berichtete kurz zuvor während eines Spaziergangs mit ihrem Hund Zeugin eines Unfalls geworden zu sein. Sie habe einen lauten Knall wahrgenommen und anschließend ein Auto im Kreuzungsbereich der Haldener Straße/Händelstraße gesehen, dass mit der Front an einem abgeknickten Schild stand. Der Fahrer sei aus dem Fahrzeug gestiegen und habe versucht den Schaden zu beheben. Sie sei deshalb davon ausgegangen, dass die Person die Polizei verständigen wird. Bei dem Auto habe es sich um einen grauen VW Polo gehandelt. Die Polizei Hagen ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Wer kann Angaben zum Unfall und zum flüchtigen Fahrzeug machen? Haben Sie einen grauen VW Polo gesehen, der einen frischen Schaden an der Front aufweist? Der entstandene Sachschaden an dem Schild und an einem Begrenzungspfosten liegt bei rund 3.500 Euro. (arn)

