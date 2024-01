Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche nach Sachbeschädigungen an Realschule in Boele gestellt

Hagen-Boele (ots)

Am Dienstagabend (16.01.2024) stellten Polizeibeamte nach einer erneuten Sachbeschädigung an der Realschule in Boele eine 15-jährige Jugendliche. Eine Anwohnerin rief die Polizei, gegen 19.15 Uhr, zur Kapellenstraße. Sie sagte den Beamten, dass eine Person unter anderem Gegenstände gegen die Fassade des Schulgebäudes werfe. Auf dem Schulhof erblickten die Polizisten die 15-Jährige, die einen Hammer in der Hand hielt. Trotzdem sie beim Erblicken der Beamten weglief, stellten diese die Jugendliche kurze Zeit später. Am Schulgebäude erkannten sie im weiteren Verlauf ein eingeschlagenes Fenster. Erste Ermittlungen zeigten, dass die 15-Jährige auch für diverse Sachbeschädigungen der letzten Tage an der Schule als Verursacherin in Frage kommt. Bei ihr zu Hause fanden die Polizisten Diebesgut, das zudem aus einem zurückliegenden Einbruch in das öffentliche Gebäude stammt. Weil sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung der Jugendlichen ergaben, wurde diese in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. (sen)

