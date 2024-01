Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit offenem Haftbefehl kontrolliert

Hagen-Altenhagen (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Hagen wurden am Dienstag (16.01.) um 20.30 Uhr auf einen 23-Jährigen aufmerksam, der auf der Eckeseyer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Sie entschieden sich für eine Verkehrskontrolle. Bei einer Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystem zeigte sich, dass gegen den Dortmunder ein offener Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bestand. Der Mann konnte die Strafe noch vor Ort zahlen und so nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell