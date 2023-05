IM-MV: Presseeinladung: Christian Pegel übergibt vier neue Drehleitern an Feuerwehren

Schwerin (ots) - Innen-Staatssekretär Wolfgang Schmülling übergibt am Freitag am Außenstandort der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz in Neu Poserin im Landkreis Ludwigslust-Parchim elf Löschfahrzeuge an Kameradinnen und Kameraden von Freiwilligen Feuerwehren in drei Landkreisen aus dem Programm ...

mehr