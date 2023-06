Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sattelzug im sogenannten "Dackellauf" unterwegs...

Waldmohr; BAB 6 (ots)

Am Dienstagmorgen stellten die Spezialisten der Schwerverkehrsüberwachung auf der BAB 6 einen Sattelzug fest, der im sogenannten "Dackellauf" in Richtung Saarbrücken unterwegs war. Dieser zeigte sich dergestalt, dass der Sattelzug zwar geradeaus fuhr, die Achsen des Sattelaufliegers jedoch quer zur Fahrtrichtung standen. Normalerweise ist die Ursache dafür eine falsch eingestellte Achsgeometrie. In diesem Fall, war die Ursache jedoch leider eine andere. Durch den Techniker der Schwerverkehrsüberwachung, wurde bei der Kontrolle auf der Tank- und Rastanlage Waldmohr festgestellt, dass zwei Achsen des Sattelaufliegers komplett abgerissen waren und nur noch an einem kleinen Führungsblech gehalten wurden. Dadaurch kam der Auflieger in diese Querstellung, so dass die Reifen der rechten Achse blockierten, währen die Reifen auf der linken Seite überhaupt keine Fahrbahnkontakt mehr hatten. Aufgrund der erheblichen Mängel, musste die Weiterfahrt direkt untersagt werden. Eine Reparatur ist nur vor Ort möglich. Der Fahrer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung von 205 Euro hinterlegen. Das Transportunternehmen erwartet nun ebenfalls eine deftige Ordnunsgwidrigkeitenanzeige. Zusätzlich wird eine Vermögensabschöpfung bei der Bußgeldstelle angeregt.

