Polizei Hagen

POL-HA: Vorläufige Festnahme nach Häuslicher Gewalt auf offener Straße - 17-Jähriger raubt seiner Lebensgefährtin die Handtasche

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstagabend (16.01.2024) raubte ein 17-jähriger Jugendlicher seiner 25-jährigen Lebensgefährtin in der Innenstadt die Handtasche und wurde anschließend vorläufig festgenommen. Gegen 22.30 Uhr entstand auf dem Gehweg der Volmestraße ein Streit zwischen dem Mann und der Frau. In diesem Zusammenhang forderte der 17-Jährige seine Lebensgefährtin dazu auf, ihm Bargeld und ihr Handy herauszugeben. Als sie dies nicht tat, entriss er der 25-Jährigen die Handtasche und schlug ihr dabei mit der Faust gegen den Oberkörper. Dann griff er noch in die Jackentasche der Frau und nahm das Mobiltelefon an sich. Anschließend flüchtete er in Richtung der Potthofstraße. Nach einem Hinweis durch einen Busfahrer stellten Polizeibeamte den Mann in der Dahlenkampstraße. Dort versteckte er sich hinter einem Gebüsch. Die Beamten nahmen den 17-Jährigen vorläufig fest. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des Raubes im Rahmen einer Häuslichen Gewalt ein. (sen)

