Polizei Hagen

POL-HA: Zeitungsstapel in Dahler Bushaltestelle in Brand gesetzt

Hagen-Dahl (ots)

In der Nacht von Montag (15.01.2024) auf Dienstag setzten bislang unbekannte Täter einen Zeitungsstapel in Brand, der in einer Bushaltestelle in Dahl zwischengelagert wurde. Eine 18- jährige Zeitungsbotin und ihr 49-jähriger Vater wollten die Exemplare, gegen 00:00 Uhr, von der Bushaltestelle in der Dahler Straße einsammeln und anschließend austragen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich zwei unbekannte Männer an der Bushaltestelle auf und gingen dann in Richtung der Straße "Zwischen den Brücken" weg. Kurz darauf fingen die Zeitungen Feuer. Die beiden Männer waren etwa 20 Jahre alt. Einer von ihnen hatte längere, schwarze Haare und trug eine Jacke in orange und blau. Der andere Unbekannte hatte kurze Haare und war dunkel bekleidet. Insgesamt sind etwa 200 Zeitungen verbrannt. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell