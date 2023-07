Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Betrunkene verursacht Unfall

Am Freitag kam eine 56-Jährige bei Schwendi von der Fahrbahn ab und verursachte Schaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 3 Uhr war die Fahrerin des VW auf der Straße zwischen Orsenhausen und Hörenhausen unterwegs. Dabei kam sie auf Höhe der Einmündung Weihungszell von der Straße ab und landete im Straßengraben. Eine zufällig vorbeifahrende Zeugin hielt an und schaute nach der Verunfallten. Die Frau verständigte die Polizei. Die Beamten stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass die 56-Jährige deutlich betrunken war. Deshalb musste sie mit in eine Klinik. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Ihren Führerschein musste die 56-Jährige abgeben. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden an dem Auto auf mehrere hundert Euro. Ein Abschlepper barg den VW. An der Flur ist kein Schaden entstanden.

Hinweis der Polizei:

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

++++1460450(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell