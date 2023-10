Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Bexbach (ots)

Am Donnerstag dem 19.10.2023 touchierte um 09:30 Uhr ein silberfarbener Mercedes der A- oder B-Klasse mit HOM-Kreiskennzeichen auf dem Parkplatz des Real-Marktes in Bexbach beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke einen gegenüber geparkten weißen Pkw. An dem weißen Pkw wurde das vordere Kennzeichen/Stoßfänger leicht beschädigt.

Der Fahrer des silberfarbenen Mercedes entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060) oder bei dem Polizeiposten in Bexbach (06826/9207288).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell