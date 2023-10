Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl Kupferfallrohre

Bexbach Frankenholz (ots)

Im Tatzeitraum vom 17.10.2023, 17:00 Uhr und dem 19.10.2023, 08:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter insgesamt vier Kupferfallrohre, welche an der Fassade des Martin-Niemöller-Hauses in der Höcherbergstraße in 66450 Bexbach - Frankenholz montiert waren. Im Anschluss entfernte er sich unerkannt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

