POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Cappelallee in Homburg

Homburg (ots) - Am 16.10.2023, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Dürerstraße in Homburg, in Höhe Anwesen 119, zu einem Verkehrsunfall. Ein Peugeot 807 mit Kaiserslauterer Kreiskennzeichen hielt am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Innenstadt, als das unfallverursachende Fahrzeug dieses beim Vorbeifahren in gleicher Fahrtrichtung streifte, sodass die jeweiligen ...

