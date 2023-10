Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am 16.10.2023, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Dürerstraße in Homburg, in Höhe Anwesen 119, zu einem Verkehrsunfall. Ein Peugeot 807 mit Kaiserslauterer Kreiskennzeichen hielt am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Innenstadt, als das unfallverursachende Fahrzeug dieses beim Vorbeifahren in gleicher Fahrtrichtung streifte, sodass die jeweiligen Außenspiegel kollidierten. Im Anschluss setzte der unfallverursachende Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Eine Augenzeugin sprach mit dem Geschädigten. Wer diese Frau war, ist jedoch bislang nicht bekannt. Diese Zeugin, oder weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell