Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Frühlingskonzert des Musikzuges der Feuerwehr Velbert - so abwechslungsreich, wie der April

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Am Sonntag, 23.04.2023, gab der Musikzug der Feuerwehr Velbert, mit einem sehr abwechslungsreichen Programm, sein erstes Frühjahrskonzert in der Kirchhalle der Bleibergquelle.

Winterende, frische Winde, Jagdhunde im Frühling, gleitende Adler, die Sonne, beschwingte Jugend. So abwechslungsreich, wie das derzeitige Aprilwetter, hat sich der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert am Sonntag in der gut besuchten Kirchhalle der Bleibergquelle in gewohnter Qualität präsentiert.

Auf dem Punkt hatte Dirigent Armin Jakobi seine 50 Musikerinnen und Musiker für dieses Konzert vorbereitet. "Ich bin besonders stolz, dass unser Orchester mit der für uns neuen Umgebung der Kirchhalle und den neuen Stücken sehr gut zurechtgekommen ist.

Damit bestätigen wir unsere Flexibilität", so Jakobi, der wieder charmant und informativ durch das Programm führte.

Tatsächlich ist der Musikzug in fast jedem musikalischen Genre zu Hause. Anspruchsvolle symphonische Blasorchesterwerke, sakrale Musik, Melodien aus Film und Musical und Gassenhauer - alles kein Problem und sehr überzeugend vorgetragen.

"Insbesondere freut uns, dass uns unser treues Publikum an den neuen Auftrittsort gefolgt ist, wir aber auch zahlreiche neue Gesichter gesehen haben", so Norbert Albrecht als Musikzugführer.

Es lohnt sich, immer am Ball zu bleiben und die Termine des Musikzugs zu verfolgen, beispielsweise über die Homepage der Feuerwehr Velbert.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell