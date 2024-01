Polizei Hagen

POL-HA: Bedrohung nach Verkehrsunfall

Hagen-Boele (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden bedrohten am Mittwochabend (17.01.2024) zwei Männer in Boele einen 34-jährigen Hagener. Der Mann fuhr, gegen 20.30 Uhr, mit seinem Auto von dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schwerter Straße. In der Zufahrt zu dem Gelände einer benachbarten Firma stand ein Gabelstapler, den der 34-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem PKW touchierte. Als er daraufhin einen 49-jährigen Mann ansprach, der unmittelbar neben dem Gabelstapler stand, entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung. Der 34-Jährige sagte den hinzugerufenen Polizeibeamten, dass der 49-Jährige ihm dabei sehr nah gekommen sei und geäußert habe, dass er ein Messer in der Jackentasche habe. Im weiteren Verlauf des Streites kam noch ein zweiter, 46-jähriger Mann hinzu und sprach ebenfalls Bedrohungen in Richtung des Hageners aus. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen der Bedrohung ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

