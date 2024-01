PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Baustellendiebe in Bad Homburg zugange +++ Einbruch in Wohnhaus im Köhlerweg +++ Schwerverletzter nach Pedelec-Unfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Baustellendiebe in Bad Homburg zugange, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Am Kirschgarten, Montag, 15.01.2024, 18:00 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024, 07:00 Uhr

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag waren Baustellendiebe in Bad Homburg zugange. Im Schutz der Dunkelheit verschafften sich die Einbrecher unberechtigt Zutritt zu den Baustellen zweier Doppelhaushälften in der Straße "Am Kirschgarten". Dort hatten sie es vor allem auf Werkzeuge und Baumaschinen abgesehen. Mit dieser Beute im Wert von mehreren Tausend Euro flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbruch in Wohnhaus im Köhlerweg,

Oberursel, Köhlerweg, Dienstag, 19.12.2023, 12:00 Uhr bis Dienstag, 16.01.2024, 15:00 Uhr

(da) In Oberursel nutzten Einbrecher die Ferienzeit, um in ein Wohnhaus im Köhlerweg einzudringen. Zu einem noch nicht genau feststellbaren Zeitpunkt gelangten die bislang unbekannten Täter mit Hilfe einer Leiter über das Dach in das Innere des Hauses. Dort entwendeten sie verschiedene Wertgegenstände. Eine genaue Auflistung der Beute sowie deren Wert war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht möglich. Mit dieser Beute verschwanden die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei bittet nun um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegengenommen.

3. Schwerverletzter nach Pedelec-Unfall, Oberursel, Oberstedten, Mariannenweg, Dienstag, 16.01.2024, 11:50 Uhr

(da) Am Dienstag ereignete sich im Oberurseler Stadtteil Oberstedten ein Unfall mit zwei Pedelecs, bei dem beide Radfahrer verletzt wurden. Gegen 11:50 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Weinbergweg unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pedelec den Mariannenweg. Im Kreuzungsbereich der genannten Straßen übersahen sich beide vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, kollidierten und stürzten. Bei dem Sturz zogen sich die Verunfallten zum Teil schwere Verletzungen zu und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei stellte die beiden Fahrräder im Sinne der Eigentumssicherung sicher.

