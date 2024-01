PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Gefährliche Körperverletzungen +++ Wohnungseinbruchdiebstahl +++ Sachbeschädigung an PKW +++

Polizeidirektion Hochtaunus (ots)

Bad Homburg

Gefährliche Körperverletzung

Tatzeit: Sonntag, 14.01.2024, 01.18 Uhr

Tatort: 61352 Bad Homburg, Am Bahnhof

Am Sonntag den 14.01.2024, um 01.18 Uhr, befanden sich ein 20-Jähriger und ein 21-Jähriger Geschädigter im Bereich des Bahnhofes Bad Homburg vor einem Gastronomiebetrieb, um eine Zigarette zu rauchen. Plötzlich und unvermittelt erschienen zwei männliche Angreifer die auf die Geschädigten einschlugen und als diese am Boden lagen weiterhin eintraten. Beide Geschädigte trugen dabei Verletzungen davon, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Anschluss an die Tat verließen die Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Die Geschädigten sind aufgrund des blitzartigen Angriffs nicht in der Lage die Täter zu beschreiben. Hinweise auf etwaige Täter oder verdächtige Beobachtungen die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Bedrohung -/ Gefährliche Körperverletzung

Tatzeit: Samstag, 13.01.2024, 18.00 Uhr

Tatort: 61350 Bad Homburg, Lindenallee

Am Samstag, 13.01.2024, gegen 18.00 Uhr traf ein 16-Jähriger Beschuldigter in einem Einkaufsmarkt auf vier Jungen im Alter zwischen zehn und elf Jahren. Nachdem man gemeinsam den Markt verlassen hatte zog der 16-Jähriger ein kleines Messer aus seiner Tasche und bedrohte damit die Kinder. Diese flüchteten zu einer Gruppe von mehreren Jugendlichen und schilderten den Sachverhalt. Der Beschuldigte verfolgte die Kinder. Als er bei der Personengruppe eintraf, wurde er aus dieser heraus mit Pfefferspray besprüht. Der 16-Jährige begab sich danach nachhause. Hinweise auf die Person welche das Pfefferspray einsetzte liegen nicht vor.

Wohnungseinbruchdiebstahl

Tatzeit: Freitag, 12.01.2024, 09.30 Uhr - 10.30 Uhr Tatort: 61348 Bad Homburg, Louisenstraße

Am Freitag den 12.01.2024, im Zeitraum 09.30 Uhr - 10.30 Uhr fuhren drei männliche Täter mit einem schwarzen Mitsubishi-Colt, mit Miltenberger Kennzeichen, vor das Tatobjekt in der Louisenstraße. Zwei der drei Personen hebelten sowohl die Hauseingangstür, als auch die Wohnungstür der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung der Geschädigten auf. Nachdem die Täter so in die Wohnung eindrangen, durchwühlten sie sämtliche Räume, Schubladen und Schränke. Die Täter erbeuteten Wertgegenstände im 5-stelligen Bereich.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden. Täter 1) männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 180-185 cm groß, dunkle Jacke, schwarze Hose, graue Wollmütze, osteuropäisches Erscheinungsbild

Täter 2) männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarze Mütze, dunkel gekleidet, heller Stoffbeutel, osteuropäisches Erscheinungsbild.

Täter 3) männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 185 cm groß, helle Jacke mit Fellkapuze, osteuropäisches Erscheinungsbild Hinweise und Beobachtungen welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Sachbeschädigung an PKW

Tatzeit: Samstag, 13.01.2024, 06.15 Uhr - 13.50 Uhr Tatort: 61350 Bad Homburg, Gluckensteinweg

Die Geschädigte parkte am Samstag, 13.01.2024 im Zeitraum 06.15 Uhr - 13.50 Uhr ihren schwarzen Audi A4 im Gluckensteinweg. Als sie am Mittag zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie fest, dass ein bisher unbekannter Täter mittels eines Gegenstandes die Motorhaube des Fahrzeuges zerkratzte. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf einen Täter liegen derzeit nicht vor. Beobachtungen welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Oberursel

Sachbeschädigung an Pkw

Steinbach, Herzbergstraße,

Mittwoch, 11.01.2024, 18:00 Uhr bis Freitag, 12.01.2024, 11:00 Uhr

In der Zeit von Mittwochabend bis Freitagmorgen wurde ein Pkw Skoda beschädigt. Bisher unbekannte Täter begaben sich zu dem abgestellten Pkw und zerkratzten diesen mutwillig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Königstein-/Usingen

Für die Bereiche der Polizeistationen Königstein und Usingen liegen keine presserelevanten Sachverhalt vor.

