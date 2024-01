PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Cabriodach aufgeschlitzt und Wertsachen entwende +++ Zerkratzter Jeep in Glashütten +++ Schwer verletzt nach Alleinunfall +++ Glatte Fahrbahn sorgt für Alleinunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Cabriodach aufgeschlitzt und Wertsachen entwendet, Königstein, Wolfsweg, Mittwoch, 27.12.2023, 16:00 Uhr bis Dienstag, 09.01.2024, 10:00 Uhr

(da)Unbekannte sind in den vergangenen zwei Wochen in Königstein in ein Cabrio eingedrungen. Der Besitzer eines grauen Porsche 911 hatte ebendiesen am 27.12. im Wolfsweg abgestellt. Als er zwei Wochen später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Verdeck links und rechts aufgeschlitzt worden war. Durch die entstandenen Löcher hatten Unbekannte die eingebauten Lautsprecher demontiert und waren mit dieser Beute geflüchtet. Die Lautsprecher hatten einen Wert von einigen Hundert Euro. Der durch das rabiate Vorgehen entstandene Sachschaden dürfte das Zehnfache betragen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Zerkratzter Jeep in Glashütten,

Glashütten, Kastanienstraße, Mittwoch, 03.01.2024, 12:00 Uhr bis Montag, 08.01.2024, 14:00 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen wurde in Glashütten ein Jeep zerkratzt. Der graue Jeep Wrangler war von Mittwoch- bis Montagmittag in der Kastanienstraße geparkt. In diesem Zeitraum verursachten Unbekannte einen etwa 17 Zentimeter langen Kratzer an der Beifahrerseite des Pkw. Derzeit liegen keine Hinweise auf die verursachende Person vor. Die Polizeistation Königstein bittet daher unter der Rufnummer (06174) 9266-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Schwer verletzt nach Alleinunfall,

Friedrichsdorf, Friedberger Straße, Dienstag, 09.01.2024, 10:25 Uhr

(da)Bei einem Alleinunfall in Friedrichsdorf ist am Dienstagvormittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 71-Jährige war gegen 10:25 Uhr auf der Friedberger Straße in Richtung Köpperner Straße unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur August-Winter-Straße geriet das Fahrzeug zunächst in Schlangenlinien in den Gegenverkehr, fuhr dann in den Straßengraben und prallte gegen eine Ampelanlage. An dem Fahrzeug, einem Renault, entstand Totalschaden. Der 71-jährige Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen deuten auf einen medizinischen Ausnahmezustand des Fahrers als Unfallursache hin. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden am Pkw und an der Ampelanlage wird auf insgesamt 45.000 Euro geschätzt.

4. Glatte Fahrbahn sorgt für Alleinunfall, L 3023 bei Glashütten, Dienstag, 09.01.2024, 21:30 Uhr

(da)Am Dienstagabend ereignete sich auf der L 3023 bei Glashütten ein Verkehrsunfall. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Tesla von Schmitten kommend in Richtung Glashütten. Nach ersten Erkenntnissen verlor er aufgrund von Straßenglätte und nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit der Leitplanke kollidierte. Der Tesla war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw und an der Leitplanke wird auf 26.500 Euro geschätzt. Der 36-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell