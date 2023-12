POL-VIE: Beim Ausparken eine Fahrradfahrerin angefahren - leicht verletzt

Brüggen (ots) - Am Montag kam es gegen 07.50 Uhr zu dem folgenschweren Unfall auf der Amerner Straße in Brüggen zwischen Heidweiher und Haverslohe. Ein 62 Jahre alter Mann aus Waldniel war mit seinem Traktor mit angehängtem Arbeitsgerät unterwegs in Richtung Haverslohe und wollte nach links in einen Waldweg abbiegen. Verkehrsbedingt musste er aber anhalten und warten. Ein 58-jähriger Autofahrer aus Amern, der in ...

mehr