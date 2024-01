PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ Exhibitionist +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Vandalismus +++ Betrunken von der Fahrbahn abgekommen +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Exhibitionist,

Oberursel-Weißkirchen, Gablonzer Straße, Samstag, 06.01.2024, 14:05 Uhr

(wie) Am Samstag hat ein Exhibitionist in Weißkirchen eine Frau belästigt. Die 27-Jährige lief auf dem Gehweg der Gablonzer Straße vom Gattenhöfer Weg in Richtung Zimmersmühlenweg. Hierbei kam ihr ein Unbekannter entgegen, der in seine Hose griff und sein Geschlechtsteil hervorholte. Daraufhin lief die Frau schnell weiter und weg dem Exhibitionist. Den Mann konnte sie als schlank, 25 bis 30 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, vollbärtig, schwarzhaarig und "südländisch aussehend" beschreiben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen kurzen Bomberjacke. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06172/ 120-0 um Hinweise.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Usingen, Hattsteiner Allee, Dienstag, 02.01.2024, 17:00 Uhr bis Sonntag, 07.01.2024, 12:00 Uhr

(wie) In der letzten Woche ist in Usingen in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Unbekannte begaben sich zwischen Dienstagabend und Sonntagmittag auf das Grundstück in der Hattsteiner Allee und schlugen ein Fenster an dem Gebäude ein. So in den Vorflur gelangt, öffneten die Einbrecher gewaltsam die anschließende Eingangstür. Im Inneren wurden dann die Räumlichkeiten durchsucht. Anschließend verließen die Unbekannten das Haus ungesehen. Ob etwas entwendet wurde ist bisher noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf 200 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06172/ 120-0 entgegen.

3. Reifen zerstochen,

Weilrod-Hasselbach, Eichelweg, Freitag, 05.01.2024, 15:00 Uhr bis Samstag, 06.01.2024, 15:10 Uhr

(wie) Am Wochenende sind in Hasselbach mehrere Reifen zerstochen worden. Ein 23-Jähriger hatte am Freitagnachmittag einen grauen Subaru mit Anhänger auf einem Gartengrundstück hinter einem Landgasthof abgestellt. Als er am Samstagnachmittag zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein Unbekannter jeweils zwei Reifen an dem Subaru und dem Anhänger aufgeschlitzt hatte. Der Schaden wird auf mindestens 500 EUR geschätzt. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06081/ 9208-0 zu melden.

4. Schmiererei an Neubau,

Oberursel, Bommersheim, Liebfrauenstraße, Feststellungszeitpunkt: Sonntag, 07.01.2024, 18:45 Uhr

(he)Gestern Abend wurde auf einer Baustelle in Oberursel Bommersheim eine Schmiererei festgestellt, durch die ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Unbekannte Täter betraten in den vergangenen Tagen die in der Liebfrauenstraße gelegene Baustelle eines Neubaus und besprühten unbemerkt eine Hauswand mit Farbe. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Oberursel hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um Hinweise.

5. Betrunken von der Fahrbahn abgekommen, Oberursel-Stierstadt, Zimmersmühlenweg, Montag,08.01.2024, 00:10 Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in Oberursel-Stierstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein alkoholisierter Polo-Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw verlor und einen Sachschaden von circa 7.000 Euro verursachte. Der 54-jährige Fahrer beabsichtigte um kurz nach Mitternacht vom Zimmersmühlenweg in die Stierstadter Straße abzubiegen. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf einer Verkehrsinsel stehenden Laternenpfahl. Pkw und Laterne wurden stark beschädigt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers fest. Daher wurde dessen Führerschein sichergestellt und bei ihm selbst eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell