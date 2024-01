POL-HG: Böller auf Auto geworfen +++ Mähdrescher überholt - Zeugensuche nach Unfallflucht +++ Unfallflucht Bad Homburg

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Böller auf Auto geworfen,

Königstein, Frankfurter Straße, Mittwoch, 03.01.2024

(da)Unbekannte haben am Mittwochabend Silvesterböller auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Gegen 18 Uhr fuhr eine Königsteinerin mit ihrem VW-Golf auf der Frankfurter Straße in Richtung Kreisel. Gleichzeitig befanden sich 4-5 Jugendliche an der Bushaltestelle "Kreisel". Als der VW die Bushaltestelle passierte, warf einer der Jugendlichen einen Feuerwerkskörper auf die Straße, der unter dem Fahrzeug explodierte. Glücklicherweise entstand kein Sachschaden. Bei dem Böllerwerfer soll es sich um einen etwa 16-jährigen Jungen mit schwarzen, lockigen Haaren gehandelt haben. Die Königsteinerin beschrieb ihn zudem als südländisch oder nordafrikanisch aussehend. Die Polizeistation Königstein ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegengenommen. Aus diesem Grund weist die Polizei nochmals darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern nach Silvester grundsätzlich verboten ist. Unabhängig von etwaigen Vorschriften ist es auch im Sinne eines guten Miteinanders unverantwortlich, Raketen, Böller etc. unkontrolliert zu zünden, insbesondere wenn dadurch Mitmenschen gefährdet werden! Auch fremdes Eigentum ist in jedem Fall tabu!

2. Mähdrescher überholt - Zeugensuche nach Unfallflucht, B456 bei Wehrheim, Dienstag, 02.01.2024, 11:15 Uhr

(da)Am 02.01.2024 kam es auf der B456 nach einem Überholmanöver zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen. Gegen 11:15 Uhr fuhren ein grauer Opel Astra von Usingen kommend in Richtung Wehrheim. Zeitgleich befuhr ein Mähdrescher und ein dahinter befindliches Fahrzeug, vermutlich ein VW Golf, die B456 in entgegengesetzter Richtung. Trotz Gegenverkehrs setzte der VW Golf zum Überholen an. Der Opel Astra musste dem überholenden Fahrzeug ausweichen und prallte in die Leitplanke. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Golf setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizeistation Usingen sucht nun Zeugen des Vorfalls sowie die Fahrerin oder den Fahrer des genannten Golfs. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

3. Unfallflucht Bad Homburg,

Bad Homburg, Thomasstraße, Sonntag, 01.01.2024, 12:30 Uhr bis Dienstag, 02.01.2024, 14:45 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen ereignete sich in Bad Homburg eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Nach Angaben der Fahrzeughalterin hatte sie ihren grünen Chevrolet Spark zwischen dem 01.01.2024, 12:30 Uhr und dem 02.01.2024, 14:45 Uhr am Fahrbahnrand der Thomasstraße abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen die linke Seite ihres Chevrolet gefahren war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die Unfallverursacherin bzw. der -verursacher war jedoch nicht den daraus resultierenden Pflichten nachgekommen und geflüchtet. Die Polizeistation Bad Homburg nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

