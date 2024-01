PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Randalierer verletzt Polizeibeamten +++ Mit Böllern beworfen und bedroht +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Bei Alleinunfall leicht verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Randalierer verletzt Polizeibeamten,

Usingen, Marktplatz, Freitag, 29.12.2023, 22:00 Uhr

(da)Ein Randalierer hat am Freitagabend einen Polizeibeamten verletzt. Gegen 22:00 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizeistation Usingen zum dortigen Marktplatz gerufen. Dort soll ein Mann in einer Gaststätte durch sein aggressives Verhalten aufgefallen sein. Als die Polizei den Mann, einen 37-Jährigen aus Weilmünster, kontrollieren wollte, griff dieser einen Beamten an und verletzte ihn leicht. Daraufhin wurde er unter weiterem Widerstand und wüsten Beschimpfungen seinerseits festgenommen. Hierbei bespuckte er noch einen weiteren Beamten. Anschließend wurde er zur Polizeistation Usingen gebracht, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, zu denen auch eine Blutentnahme gehörte, wieder entlassen wurde. Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

2. Mit Böllern beworfen und bedroht,

Bad Homburg, Friedberger Straße, Montag, 01.01.2024, 00:50 Uhr

(da)Am Montagmorgen wurde ein 34-jähriger Autofahrer in Bad Homburg von einem Unbekannten bedroht, nachdem dieser zuvor seinen Pkw mit Böllern beworfen hatte. Der Geschädigte befuhr gegen 00.50 Uhr mit seinem Pkw die Friedberger Straße. Dort warf ein bislang unbekannter Täter Feuerwerkskörper auf die Straße. Diese habe er auch in Richtung des Pkw geworfen. Als der Fahrer den Unbekannten daraufhin zur Rede stellen wollte, habe dieser ihn angeschrien und einen silbernen Gegenstand, möglicherweise ein Messer, gezogen. Daraufhin sei der 34-Jährige in sein Fahrzeug zurückgekehrt und geflüchtet. Der Feuerwerkskörperwerfer soll etwa 1,80 Meter groß, etwa 30 bis 35 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Seine Haare seien dunkelbraun oder schwarz und zu einem Kurzhaarschnitt (Undercut) geschnitten gewesen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißen Applikationen. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

3. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Steinbach, Berliner Straße, Montag, 27.12.2023, 16:00 Uhr bis Sonntag, 31.12.2023, 20:00 Uhr

(da)Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in ein Mehrfamilienhaus in Steinbach eingedrungen. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Montagnachmittag und Sonntagabend unberechtigt Zutritt zur Tiefgarage des Gebäudes in der Berliner Straße. Dort entwendeten sie mehrere gelagerte Klimageräte im Wert von 2.000 Euro. Mit dieser Beute entkamen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Bei Alleinunfall leicht verletzt,

L3025, Königstein, Montag, 01.01.2024, 23:00 Uhr

(da)Bei einem Alleinunfall auf der L3025 bei Königstein ist am Neujahrstag ein Mann leicht verletzt worden. Der 25-Jährige war gegen 23:00 Uhr von der B8 kommend in Richtung L3024 unterwegs. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. An seinem Fahrzeug, einem grauen VW, entstand Totalschaden. Der 25-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell