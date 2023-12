PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher in Königstein und Bad Homburg unterwegs +++ Radfahrer von Autofahrerin bei Wehrheim verletzt +++ Unfallfluchten in Usingen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus, Königstein im Taunus, Altkönigstraße, Samstag, 23.12.2023 bis Donnerstag, 28.12.2023

(jn)Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner nutzten Einbrecher im Zeitraum seit Samstag für einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Königstein aus. Die Kriminellen betraten das Grundstück in der Altkönigstraße und kletterten auf das Dach des Wohnhauses. Hier wurde ein Teil des Daches gewaltsam geöffnet, um hierdurch in das Gebäude zu gelangen. Dieses wurde in der Folge nach potentieller Beute durchsucht, wobei den Tätern Schmuck und hochwertige Kleidung sowie Schuhe in die Hände fielen. Sie flüchteten mit Diebesgut im Wert von einigen Zehntausend Euro.

Hinwiese zu dem Einbruch nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegen.

2. Zwei Wohnungseinbrüche am helllichten Tag, Bad Homburg, Löwengasse, Donnerstag, 28.12.2023, 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(jn)In einem Bad Homburger Mehrfamilienhaus wurden am Donnerstag zwei Wohnungen aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr brachen die bislang unbekannten Täter die Hauseingangstür des in der Löwengasse gelegenen Wohnhauses auf und betraten den Hausflur. Im Anschluss wurden zwei Wohnungen aufgebrochen und durchsucht, wobei bis dato lediglich Erkenntnisse über das Diebesgut in einer der beiden Wohnungen vorliegen. Hier wurden mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Ob die Täter weitere Beute machten, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei dem Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0.

3. Haltestelle mit verfassungsfeindlichem Symbol beschmiert, Königstein im Taunus, Schneidhain, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 28.12.2023, 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr

(jn)In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter eine Bushaltestelle in Schneidhain mit einem verfassungsfeindlichen Symbol beschmiert. Zwischen Mitternacht und 08:00 Uhr morgens nutzten die Unbekannten eine unbekannte Substanz, um das Schild der Haltstelle in der Wiesbadener Straße zu verunstalten. Nach Abschluss der Spurensuche wurde das Schild umgehend gereinigt, so dass kein Sachschaden entstand. Gleichwohl ermittelt das zuständige Kommissariat in Bad Homburg und bittet um sachdienliche Hinweise, die an die Rufnummer 06172 / 120 - 0 gerichtet werden können.

4. Fahrradfahrer von Autofahrerin übersehen, Wehrheim, Kreisstraße 728, Donnerstag, 28.12.2023, 15:10 Uhr

(jn)Auf der K 728 bei Wehrheim hat am Donnerstagnachmittag eine Autofahrerin aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg einen Fahrradfahrer aus Oberursel übersehen. Er stürzte und musste infolge der erlittenen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Um 15:10 Uhr befuhr der 62-jährige Radfahrer die K 728 von Pfaffenwiesbach in Fahrtrichtung Wehrheim. Dabei wurde er von der nachfolgenden 63-jährigen Fahrerin eines Sprinters übersehen, welche beim Vorbeifahren mit der Fahrzeugseite gegen den Radler stieß. Daraufhin verlor der 62-Jährige die Kontrolle, stürzte und zog sich Verletzungen zu, die eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Zudem entstand an dem Sprinter sowie dem Fahrrad ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

5. Schadensträchtige Unfallfluchten,

Usingen, Bachstraße, Schmittener Straße, Donnerstag, 28.12.2023, 11:15 Uhr bis 20:45 Uhr

(jn)In Usingen ereigneten sich im Verlauf des Donnerstages gleich zwei schadensträchtige Unfallfluchten, bei denen ein Gesamtschaden in Höhe von jeweils mehreren Tausend Euro entstand. Zwischen 11:15 Uhr und 14:20 Uhr wurde in der Schmittener Straße im Ortsteil Merzhausen ein Skoda von einem unbekannten Pkw beschädigt. Trotz eines Schadens in Höhe von circa 5.000 Euro setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt unbeirrt fort. Zu einer zweiten Verkehrsunfallflucht kam es am Abend im Ortsteil Eschbach. Gegen 20:45 Uhr beabsichtige ein Verkehrsteilnehmer in der Bachstraße auf Höhe der Straße "Am Müllergarten" sein Fahrzeug zu wenden. Hierbei setzte er seinen Wagen zurück und kollidierte mit einem geparkten VW Caddy. Ohne Interesse an einer Schadensregulierung zu zeigen, setzte der Unbekannte seine Fahrt unerlaubt fort. Was bleibt ist ein Schaden in Höhe von 3.500 Euro an dem VW.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht und bittet unter der Rufnummer 06081 / 9208 - 0 um sachdienliche Hinweise.

