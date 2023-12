PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Frau die Handtasche in Wehrheim entrissen +++ 14-Jähriger in Schneidhain überfallen +++ In Bahn gepöbelt und Widerstand geleistet +++ Gegenstand nach fahrendem Pkw geworden

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Frau die Handtasche entrissen,

Wehrheim, Oranienstraße, Freitag, 22.12.2023, gegen 18:35 Uhr

(jn)In Wehrheim ist am Freitagabend einer 53-jährigen Frau aus Usingen die Tasche von der Schulter gerissen und gestohlen worden, wobei sie zu Boden stürzte und sich verletzte. Gegen 18:35 Uhr ging die Geschädigte den Bürgersteig der Oranienstraße in Richtung des Langwiesenweges entlang, als sich der Räuber von hinten näherte und ihr die mitgeführte Tasche von der Schulter riss. Während der etwa 1,85 Meter große und schlanke Täter, der einen dunklen Pullover mit weißer Aufschrift trug, mit der Beute flüchtete, fiel die 53-Jährige zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Neben Bargeld und einem Mobiltelefon befanden sich in der entwendeten Tasche auch der Führerschein sowie der Personalausweis der Geschädigten.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und geht einem ersten Tatverdacht nach. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 erbeten.

2. Trio erbeutet Gegenstände von 14-Jährigem, Königstein im Taunus, Schneidhain, Blumenstraße, Bahnhof, Samstag, 23.12.2023, 00:30 Uhr bis 01:10 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag ist am Schneidhainer Bahnhof ein 14-Jähriger von einem Trio ausgeraubt worden. Zwischen 00:30 Uhr und 01:10 Uhr war der Geschädigte mit einem Freund im Bahnhofsbereich unterwegs, als die beiden zunächst von dem Trio angesprochen worden seien. Dabei sei der 14-Jährige aufgefordert worden, unter anderem seine Cappy herauszugeben. Da er die Herausgabe ablehnte, sei er von einem der Täter angegriffen und auch geschlagen worden. Daraufhin flüchteten die drei Räuber und nahmen die Cappy sowie die Umhängetasche des Geschädigten mit. Einer der Täter soll etwa 1,75 Meter groß und kräftig gewesen sein sowie südländisch ausgesehen haben. Zudem hatte er schwarze lockige Haare, einen Oberlippen- und Kinnbart und habe deutsch mit Akzent gesprochen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0

3. Alkoholisierter Mann pöbelt in Bahn und leistet Widerstand, Grävenwiesbach, Frankfurter Straße, Bahnhof, Montag, 25.12.2023, 01:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag hat ein betrunkener Mann in einer Bahn am Grävenwiesbacher Bahnhof Mitfahrende angepöbelt und anschließend bei einer Polizeikontrolle Widerstand geleistet. Gegen 01:45 Uhr wurde die Polizei über den pöbelnden und aggressiven Fahrgast in Kenntnis gesetzt. Als sie wenig später die Bahn betraten und den 50 Jahre alten Mann aus Neu-Ansprach kontrollieren wollten, griff dieser plötzlich einen Polizeibeamten an, indem er sich auf diesen warf. Letztlich gelang es den Polizisten, den Mann zu überwältigen und festzunehmen. Sowohl er als auch ein Polizist verletzten sich bei dem Einsatz. Der stark alkoholisierte Neu-Anspacher kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut abgenommen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

4. Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus, Bad Homburg, Löwengasse, Dienstag, 26.12.2023, 17:30 Uhr bis 23:45 Uhr

(jn)In Bad Homburg kam es am zweiten Weihnachtsfeiertag zu einem schadensträchtigen Einbruch in ein Einfamilienhaus. Derzeitigen Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Einbrecher gewaltsam über den Keller Zutritt zu den Wohnräumen des in der Löwengasse gelegenen Wohnhauses. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach potentiellem Diebesgut und verschwanden mit Uhren und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zudem entstand im Rahmen des gewaltsamen Vorgehens ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

5. Gegenstand nach fahrendem Pkw geworfen, Usingen, Landesstraße 3270, Abfahrt Westerfeld, Sonntag, 24.12.2023, 04:30 Uhr

(fh)Am frühen Sonntagmorgen hat ein Mann in Usingen einen Gegenstand nach einem fahrenden Fahrzeug geworfen und dieses im Anschluss beschädigt. Den Angaben des Autofahrers zufolge sei er gegen 04:30 Uhr die L 3270 bei Usingen entlanggefahren. Etwa an der Abfahrt "Westerfeld" habe ein am Fahrbahnrand stehender Mann aus einer dreiköpfigen Gruppe heraus einen Gegenstand nach dem Audi geworfen, diesen aber verfehlt. Der 46-jährige Fahrer habe angehalten und sei ausgestiegen, um den Fremden zur Rede zu stellen. Plötzlich sei der Unbekannte auf ihn zugerannt, weshalb der Audi-Fahrer wieder in sein Fahrzeug gestiegen sei. Anschließend habe der Mann einen Gegenstand in die Hand genommen und habe damit den Außenspiegel sowie eine Fensterscheibe eingeschlagen. Der Geschädigte flüchtete daraufhin mit seinem Wagen. Er beschrieb die Männer wie folgt:

Unbekannter Täter:

- ca. 1,85 bis 1,90 m groß, - 25 bis 30 Jahre alt - "südländisches Erscheinungsbild" - schwarze Daunenjacke mit Kapuze übergezogen - dunkle Hose, dunkle Schuhe - schwarzer kurzer Vollbart - etwas dünnere Augenbrauen

Begleiter 1:

- ca. 1,85 m groß - schwarze Daunenjacke mit Kapuze übergezogen - dunkle Hose, dunkle Schuhe

Begleiter 2:

- schlanke Gestalt - ca. 1,75 m groß - dunkelblaue Jacke, keine Daunenjacke, mit Kapuze übergezogen - dunkle Hose, dunkle Schuhe

Zeuginnen und Zeugen, denen am frühen Morgen die besagte Gruppe im Bereich der L 3270 aufgefallen ist, melden sich bitte unter der Rufnummer (06081) 9208-0 bei der Polizei in Usingen.

6. Audi mutwillig beschädigt - mehrere Tausend Euro Schaden, Kronberg im Taunus, Schönberg, Mainblick, Freitag, 22.12.2023, 17:30 Uhr bis Samstag, 23.12.2023, 09:00 Uhr

(jn)Einen Schaden in Höhe von 4.000 Euro haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen im Kronberger Ortsteil Schönberg an einem Audi der Q-Klasse hinterlassen. Der oder die Täter näherten sich dem an der Anschrift "Mainblick" abgestellten Wagen und zerkratzten die Beifahrerseite des Wagens. Zudem wurde an der Windschutzscheibe ein Zettel mit beleidigendem Inhalt hinterlassen.

Die Königsteiner Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Beleidigung und bittet unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0 um Hinweise.

7. Nach Unfall verstorben,

Neu-Anspach, Feldweg zwischen Heisterbacher Hof und Schultheißhof, Freitag, 22.12.2023, 13:40 Uhr

(jn)Am Freitagabend kam es in Neu-Anspach zu einem Roller-Unfall, infolgedessen ein 75-jähriger Wehrheimer verstarb. Erkenntnissen von der Unfallstelle und Zeugen zufolge befuhr der 75-jährige Roller-Fahrer gegen 13:40 Uhr einen Feldweg zwischen dem Heisterbacher Hof und dem Schultheißhof. Hier stürzte er aus bislang unbekannten Gründen und verstarb trotz einer notfallmedizinischen Behandlung noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen sowie Roller und Helm sichergestellt. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen weiteren Unfallbeteiligten vor. Zudem ist noch unklar, ob der Sturz oder ein medizinischer Notfall todes- und gegebenenfalls auch unfallursächlich waren.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell