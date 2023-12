PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Geldbörsendiebstahl +++ Fahrraddieb +++ Einbruchsversuche +++ Pkw-Fenster eingeschlagen +++ nach Unfall geflohen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 62-jährige bestohlen

Bad Homburg, Louisenstraße

23.12.2023, 11:00 Uhr - 12:30 Uhr

Eine 62-jährige Frau wurde am Samstagvormittag in dem Bekleidungsgeschäft "SiNN" bestohlen. Der oder die unbekannten Täter soll zwischen 11 und 12:30 Uhr die Geldbörse der Frau, welche für einen Moment auf der Ablagefläche lag, entwendet haben. In der Geldbörse befand sich Bargeld sowie diverse Dokumente. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Homburg in Verbindung zu setzen. (06172 120-0)

2. E-Bike entwendet

Bad Homburg, Götzenmühlweg

21.12.2023, 21:30 Uhr bis 22.12.2023, 07:30 Uhr

Am Fahrradständer des Hauseingangs im Götzenmühlweg wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fahrrad entwendet. Der oder die unbekannten Täter brachen das Schloss auf und entwendeten das schwarze E-Bike. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172 120-0) entgegen.

3. zwei Einbruchsversuche

Bad Homburg, Pfarrbornweg, 22.12.203, 17:00 Uhr bis 23.12.2023, 09:30 Uhr Bad Homburg, Landgraf-Gustav-Ring, 17.12.2023, 12:00 Uhr bis 23.12.2023, 10:55 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich im Pfarrbornweg Einbrecher an der Terrassentür eines Wohnhauses zu schaffen. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus., entwendeten jedoch nichts. Am Samstagmorgen stellte ein Bewohner im Landgraf-Gustav-Ring fest, dass die Tür seiner Garage aufgehebelt wurde. Dem oder den Täter gelang jedoch nicht der Zutritt so dieser, so nichts entwendet wurde. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172 120-0) entgegen.

4. Pkw-Fenster eingeschlagen

Kronberg im Taunus, Ludwig-Sauer-Straße

22.12.2023, ca. 14:00 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde in der Ludwig-Sauer-Straße in Kronberg das Fenster eines grauen Opel Corsa eingeschlagen. Der oder die unbekannten Täter schlugen gegen 14:00 Uhr das hintere Fenster der Fahrerseite ein. Ob etwas im Fahrzeuginneren entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Tel. 06172 120-0 entgegen.

5. Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Oberursel, Taunusstraße

23.12.2023, gegen 02:17 Uhr

In der Nacht zum Samstag ereignete sich in der Taunusstraße in Oberursel eine Verkehrsunfallflucht. Drei Fahrzeuge waren in den Vorfall verwickelt. Zeugen beobachteten wie ein Fahrzeug mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung L3015 kommend die Taunusstraße in Richtung Ortskern befuhr und die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit zwei in der Taunusstraße geparkten Fahrzeugen. Die geparkten Fahrzeuge wurden durch den Aufprall stark beschädigt. Der Sachschaden an diesen Fahrzeugen wird auf 15.000EUR geschätzt. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Oberursel (06171/6240-0) in Verbindung zu setzen

