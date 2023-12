PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Frau von zwei Unbekannten beraubt +++ Einbrecher haben Schmuck im Visier +++ Bei Einbruch leer ausgegangen +++ Zusammenstoß zwischen Bus und Transporter

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Frau von zwei Unbekannten beraubt,

Bad Homburg, Kasernenstraße, Dienstag, 19.12.2023, 20:05 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurde eine Frau in Bad Homburg von zwei Männern auf offener Straße beraubt. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Um 20:05 Uhr lief die Geschädigte die Kasernenstraße in Richtung der Elisabethenstraße entlang, als sich ihr plötzlich die beiden Unbekannten von hinten näherten und sie zu Boden stießen. Die Frau stürzte und ließ dabei mehrere mitgeführte Taschen fallen. Dies machten sich die beiden Räuber zu Nutze, nahmen drei Taschen an sich und flüchteten zu Fuß in Richtung der Kaiser-Friedrich-Promenade. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Flüchtigen nicht mehr festgestellt werden. Die Geschädigte blieb unverletzt. Laut ihren Angaben sollen die Männer dunkel und mit Kapuzenpullovern oder Kapuzenjacken bekleidet sowie 170 cm bzw. 165 cm groß gewesen sein.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise zu den Räubern unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Einbrecher haben Schmuck im Visier,

Königstein-Schneidhain, Am Erdbeerstein, Dienstag, 19.12.2023, 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr

(fh)Am Dienstagvormittag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Königstein-Schneidhain ein und gelangten an Schmuck. Gegen 11:30 Uhr stellten Bewohner des Einfamilienhauses in der Straße "Am Erdbeerstein" fest, dass ihre Hauseingangstür aufgebrochen und die dahinterliegenden Wohnräume durchsucht worden waren. Zu diesem Zeitpunkt waren die Einbrecher aber bereits über alle Berge. Beim Eintreffen der verständigten Polizei konnte musste festgestellt werden, dass mehrere Schmuckstücke aus dem Haus fehlten. Am Gebäude hatten die Täter einen Schaden von etwa 2.500 Euro verursacht.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg übernimmt die weiteren Ermittlungen und nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Ohne Beute geflüchtet,

Königstein-Mammolshain, Schwalbacher Straße, Dienstag, 19.12.2023, 16:15 Uhr bis 22:00 Uhr

(fh)Am Dienstag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Königsteiner Ortsteil Mammolshain eingestiegen. Im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 22:00 Uhr machten sich die Täter die mehrstündige Abwesenheit der Hausbewohner aus der Schwalbacher Straße zu Nutze, indem sie ein Fenster aufhebelten und anschließend in die Wohnräume eindrangen. Dort durchsuchten sie zwei Zimmer und verließen anschließend das Haus über die Balkontür, ohne etwas entwendet zu haben.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Bus fährt gegen Transporter - Zwei Verletzte, B 455, Höhe Kronberg, Dienstag, 19.12.2023, 10:12 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 455 bei Kronberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Linienbus, bei dem beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Um 10:12 Uhr fuhr ein 60-jähriger Busfahrer die B 455 in Richtung Oberursel. In Höhe Kronberg musste ein vorausfahrender Transporter verkehrsbedingt halten. Dies registrierte der Busfahrer offenbar zu spät und fuhr auf den VW Crafter auf. Der 30-Jährige im VW sowie der Unfallverursacher verletzten sich leicht. Eine Verbringung ins Krankenhaus war jeweils nicht von Nöten. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

