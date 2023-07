Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Overhetfeld: Verkehrsunfall - Roller und Pkw kollidieren

Niederkrüchten-Overhetfeld (ots)

Am 11.07.2023 hat es gegen 20.35 Uhr einen Verkehrsunfall auf ´Graskamp` in Overhetfeld gegeben. Ein 52-jähriger Ratinger fuhr mit seinem Pkw auf ´Graskamp` in Fahrtrichtung Dorfstraße. An einer Einmündung beabsichtigte er mit eingeschaltetem Blinker nach links abzubiegen. Ein 15-jähriger Niederkrüchtener war mit seinem Roller in gleiche Fahrtrichtung unterwegs und befand sich hinter dem Pkw. Trotz des eingeschalteten Blinkers des 52-Jährigen setze der Rollerfahrer zu einem Überholmanöver an, woraufhin es dann zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden kam. Trotz der Kollision stürzte der 15-Jährige nicht, verletze sich aber leicht. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert. / AM (672)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell