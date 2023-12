POL-HG: +++ vermisster Patient aus dem Krankenhaus Bad Homburg aufgefunden +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Altkleidercontainer angezündet - Festnahme, Steinbach, Hessenring, Samstag, 16.12.2023, 22:15 Uhr (da)Ein 15- und ein 20-Jähriger haben am Samstagabend in Steinbach zwei Altkleidercontainer in Brand gesetzt und einen Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht. Nach bisherigen ...

mehr