POL-HG: Nachtrag für den Bereich der Pst Bad Homburg: Körperverletzung in Bad Homburg +++ Verkehrsunfallfluchten in Bad Homburg

Körperverletzung

Tatort: Bad Homburg, Louisenstraße 43 Tatzeit: Freitag, 15.12.2023, 19:15 Uhr

Am Freitagabend kam es nahe der Louisenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen: Nach einer vorangegangenen kurzen Unterhaltung in der Fußgängerzone, ging der Täter mit dem Angesprochenen in eine Seitengasse und schlug dort dem 19-jährigen Geschädigten aus Oberursel mehrfach mit der Faust ins Gesicht, woraufhin der Geschädigte stürzte. Der Geschädigte lief im Anschluss daran in Richtung Louisenstraße davon, wurde von dem Täter jedoch verfolgt. Er versuchte weiterhin auf den Geschädigten einzuschlagen. Nach kurzer Zeit ließ der Täter von dem Geschädigten ab und ergriff die Flucht. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 20 Jahre, ca. 170 cm groß, auffallend dünn, kurze dunkle Haare, südosteuropäische Erscheinung, bekleidet mit schwarzem Adidas-Trainingsanzug, dunkle Schuhe

Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Hinweise zu dem Sachverhalt an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Bad Homburg, Fröbelstraße Tatzeit: zwischen Freitag, 15.12.2023, 14:00 Uhr und Samstag, 16.12.2023, 09:00 Uhr

Zur o.g. Zeit kam es in der Fröbelstraße in Bad Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein Täter betrat das Grundstück des Geschädigten und zerkratzte die Motorhaube des dort geparkten grauen Mercedes. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Unfallort: Bad Homburg, Ober-Eschbacher Straße Unfallzeit: Samstag, 16.12.2023, 00:25 Uhr

Eine 36-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Ford die Ober-Eschbacher Straße aus Richtung Lindenstraße kommend in Richtung Peterhofer Straße und kollidierte mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Poller. Dieser und das Fahrzeug wurden dabei beschädigt. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt fort, konnte aber durch eine Streife an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Alkoholeinfluss wurde festgestellt, die Unfallverursacherin wurde zur Polizeistation Bad Homburg verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde zudem sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: Bad Homburg, Georg-Schaeffler-Straße Unfallzeit: Freitag, 15.12.2023, zwischen 05:45 Uhr und 14:20 Uhr

Ein roter Pkw Honda Jazz stand ordnungsgemäß geparkt auf einem Parkplatz am Straßenrand. Der Unfallverursacher beschädigte den geparkten Honda und entfernte sich unerlaubt. Sachschaden an dem Honda ca. 2.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200.

