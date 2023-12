PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auseinandersetzung mit Pfefferspray +++ Diebstahl von Baustellencontainern +++ Sachbeschädigung durch Steinwurf +++ Defekter Pkw außer Kontrolle geraten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung mit Pfefferspray,

Friedrichsdorf, Bahnstraße, Donnerstag, 14.12.2023, 22:30 Uhr,

(ad)Am späten Donnerstagabend kam es in Friedrichsdorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen.

In der Bahnstraße geriet ein 29-Jähriger gegen 22:30 Uhr in einen Streit mit zwei 34 und 43 Jahre alten Passanten. Im weiteren Verlauf soll der 29-Jährige ein Tierabwehrspray gegen seine Kontrahenten eingesetzt haben und wiederum von den beiden angegriffen worden sein. Alle Beteiligten zogen sich Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt nun wegen einer wechselseitigen Körperverletzung.

2. Diebstahl von Baustellencontainern,

Steinbach, Stierstädter Straße, Mittwoch, 13.12.2023, 21:05 Uhr bis Donnerstag, 14.12.2023, 07:30 Uhr,

(ad)In Steinbach entwendeten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sogleich zwei Baustellencontainer. Die Unbekannten begaben sich zunächst auf das Grundstück einer Baustelle in der Stierstädter Straße. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelang es den Tätern zwei Baustellencontainer zu entwenden, bevor sie unbemerkt flüchten konnten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Sachbeschädigung durch Steinwurf,

Usingen, Kreuzgasse, Freitag, 15.12.2023, 01:00 Uhr,

(ad)Drei unbekannte Personen beschädigten in der Nacht zum Freitag das Schaufenster eines Geschäftes in Usingen mit Steinen. Gegen 01:00 Uhr begab sich eine dreiköpfige Personengruppe vor den Eingangsbereich eines Ladens in der Kreuzgasse. Gemeinsam bewarfen sie das Schaufenster mit Steinen und flüchteten anschließend in Richtung der Zitzergasse. Das Trio trug dunkle Oberbekleidung. Während eine Person eine dunkelblaue Hose mit weißen Streifen der Marke Adidas anhatte, trug eine weitere Person während der Tat eine weiße OP-Maske im Gesicht.

Die Polizei in Usingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu der Sachbeschädigung unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Defekter Pkw außer Kontrolle geraten, Bad Homburg v. d. Höhe, Gluckensteinweg, Donnerstag, 18:20 Uhr,

(ad)Am Donnerstagabend verursachte ein 72-Jähriger in Bad Homburg einen Verkehrsunfall und verletzte dabei einen weiteren Verkehrsteilnehmer leicht. Der 72-Jährige schob seinen Mercedes gegen 18:20 Uhr aufgrund eines technischen Defektes aus Richtung der Straße "Götzenmühlweg" in Richtung des Gluckensteinwegs. Beim Abbiegevorgang verlor er die Kontrolle über den geschobenen Pkw und beschädigte dadurch drei weitere an einer roten Ampel wartende Fahrzeuge. Ein Insasse wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000EUR.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell