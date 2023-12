Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Fridingen an der Donau

Auto überschlägt sich, drei Leichtverletzte

Am Samstag etwa gegen 12.00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Skoda-Fahrer die K8278 bei Fridingen von Beuron kommend in Fahrtrichtung Buchheim. Aufgrund der Witterung kommt er ins Schleudern und in der Folge rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutscht anschließend einen 6 Meter hohen Abhang hinunter und überschlägt sich zweimal. Hierbei werden sowohl der Fahrzeuglenker als auch die 14 und 22-jährigen Insassen leicht verletzt. Am Pkw entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000.- Euro.

Mengen

Vorfahrt missachtet

Die Vorfahrt missachtet hat am Samstag um 11.00 Uhr ein 73-jähriger VW-Fahrer in der Ostlandstraße in Mengen. Er befuhr die Ringstraße und wollte in die Ostlandstraße abbiegen, wobei er den Vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Fiat-Fahrer übersieht. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5500.- Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell