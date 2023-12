Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Polizei sucht nach Körperverletzung Zeugen Am frühen Samstagmorgen, gegen ca. 02:30 Uhr, kam es in Friedrichshafen in der Montfortstraße/Paulinenstraße auf Höhe einer dortigen Cafébar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Autofahrer und seinem bislang unbekannten Mitfahrer. Der 45-Jährige hatte zwei bislang unbekannte Personen von der gemeinsamen ...

mehr