POL-HB: Nr.: 0154 --Mann mit Pistole löst Polizeieinsatz aus--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 07.03.2023, 18 Uhr

Am Dienstagabend hantierte ein 23 Jahre alter Mann in einer Straßenbahn in Gröpelingen mit einer Waffe herum und löste damit einen Polizeieinsatz aus.

Zeugen meldeten über den Notruf, dass sich ein Mann mit einer Waffe in einer Straßenbahn aufhielt. Alarmierte Einsatzkräfte stoppte die Tram in der Gröpelinger Heerstraße. Der 23-Jährige ging mit einer Pistole im Anschlag auf die Polizisten zu. Diese zogen ihre Dienstwaffen und brachten den Angreifer dazu, seine Waffe niederzulegen. Anschließend wurde der Mann fixiert und festgenommen. Der 23-Jährige wurde nach einer ärztlichen Begutachtung in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.

Bei der beschlagnahmten Waffe handelte es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole. Die Polizei warnt aus diesem Anlass noch einmal eindringlich vor dem Umgang mit Anscheinswaffen. Auf die Distanz oder bei Dunkelheit kann nicht immer sofort eine unechte Waffe erkannt werden. Die Polizei muss Hinweise auf derartige Vorfälle sehr ernst nehmen und folglich zur Abwehr von Gefahren für andere und sich selbst so handeln, als sei die Waffe echt.

