PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: versuchter Wohnhaus-Einbruch in Königstein +++ Diebstahl von Pkw in Oberursel +++ Fahrrad-Diebstähle an Schule in Kronberg +++ Unfall unter Alkoholeinfluss auf der B 456

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Tatort: Königstein, Parkstraße Tatzeit: Freitag, 15.12.2023, zwischen 15:00 Uhr und 21:30 Uhr

Der oder die Täter kletterten mit Hilfe eines Gartenstuhls auf das Dach des Einfamilienhauses und versuchten mit einem Pflasterstein eine Scheibe einzuschlagen. Dies gelang zwar nicht, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an Dach und Fenster.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172/1200 entgegen.

Manipulation von Geldausgabeautomat

Tatzeit: Freitag, den 15.12.2023, zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr Tatort: Oberursel, Adenauerallee

Offenbar wurden bei einer Bankfiliale der Postbank in Oberursel im Laufe des Freitagabends bei mehreren Geschädigten die Daten von unbaren Zahlungsmitteln ausgespäht. Dies fiel den Betroffenen auf, als am Folgetag Abbuchungen vom Konto festgestellt wurden. Es ist nach jetzigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der Geldausgabeautomat der betroffenen Bankfiliale manipuliert wurde. Die Manipulation wurde jedoch noch in der Nacht abgebaut.

Hinweise zu diesem Sachverhalt werden bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegengenommen.

Diebstahl von Kraftfahrzeug

Tatzeit: Sonntag, den 17.12.2023, 05:00 Uhr Tatort: Oberursel, Holzweg-Passage

Dem Besucher einer Gaststätte in Oberursel wurde am Sonntagmorgen die Jacke gestohlen. In der Jacke befanden sich die Geldbörse und der Fahrzeugschlüssel zu seinem Pkw. Als der Geschädigte das Fehlen seiner Jacke bemerkte, musste er zusätzlich feststellen, dass sein Pkw ebenfalls gestohlen wurde. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Peugeot 207 mit dem Kennzeichen HG-Z 191.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 1,65 m groß, geschorene dunkelbraune Haare, rundliches Gesicht, auffallende "Glubschaugen", schwarze Jacke

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 zu melden.

Fahrraddiebstähle an Schule

Tatort: Kronberg, Le-Lavandou-Straße, Altkönigschule Tatzeit: Freitag 15.12.2023, zwischen 07:50 Uhr und 15:15 Uhr

Im genannten Zeitraum kam es im Bereich der Altkönigschule Kronberg und im Bereich des angrenzenden Sportplatzes zu mindestens zwei Diebstählen von hochwertigen Fahrrädern. Beide Fahrräder (mintgrünes Specialised / schwarz-orangenes Scott) waren mit Fahrradschlössern gesichert. Der Gesamtwert der entwendeten Fahrräder liegt bei mehreren Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Königstein unter 06174/92660 zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Tatort: Königstein, Am Rabenstein Tatzeit: zwischen Freitag, 15.12.2023, 18:00 Uhr und Samstag, 16.12.2023, 12:30 Uhr

Im genannten Tatzeitraum wurde ein geparkter schwarzer Audi auf der linken Fahrzeugseite mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Königstein unter 06174/92660.

Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol Unfallort: B 456, Ortsausgang Usingen, Fahrtrichtung Wehrheim Unfallzeit: Samstag, 16.12.2023, 23:20 Uhr

Eine 37-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Hyundai die B 456 aus Usingen kommend in Richtung Wehrheim. Im Bereich des Waldes verlor die Fahrerin in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in den Straßengraben. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Der Schaden am Pkw wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: Königstein, Falkensteiner Straße Unfallzeit: Freitag, 15.12.2023, 15:04 Uhr

Eine 65-jährige Frau kam mit ihrem schwarzen Pkw Mazda hinter dem Taunus-Gymnasium aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinunter, wo der Pkw dann an einem Baum hängen blieb. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand massiver Sachschaden, er musste abgeschleppt werden. Die Schadenssumme an dem Pkw wird auf 3.000 Euro geschätzt.

