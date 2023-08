Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Montag kam es um 13.35 Uhr auf dem Gehweg an der Straße Mittellandkanal links in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Dabei stießen ein 15-jähriger Radfahrer mit einem weiteren bislang unbekannten Radfahrer frontal zusammen. Der Jugendlich wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Beteiligten unterhielten sich nach dem Zusammenstoß, versäumten es aber die Personalien auszutauschen. Kurz darauf setzte der Radfahrer seine Fahrt in Richtung der Straße Erste Wiek links fort. Zeugen sowie der Radfahrer werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

