POL-NB: Brand eines Transporters in Ribnitz-Damgarten (VR)-Zeugen gesucht

Ribnitz-Damgarten (VR) (ots)

Am 19.11.2023 um 02:35 Uhr wurde durch Passanten der Brand eines Mercedes Transporters mit ukrainischen Kennzeichen in der Ortslage Ribnitz-Damgarten gemeldet. In der Folge verlegten die Feuerwehr und die Polizei zu dem Brand in der Lindenstraße, wo das Fahrzeug geparkt stand. Die eingesetzten Kräfte stellten beim Eintreffen vor Ort fest, dass der Transporter in voller Ausdehnung brannte. Sogleich begann die Feuerwehr mit der Bekämpfung des Brandes, sodass dieser nicht auf die umstehenden Fahrzeuge übergreifen konnte. Der Transporter brannte komplett aus. Dabei entstand ein Schaden von 10.000,-EUR. Im Nachgang konnte eine Beschädigung an einem der Fenster festgestellt werden, wo der Ursprung des Brandes vermutet wird. Im Fahrzeug befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen. Was die Brandursache betrifft, kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, so dass die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen hat. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Straftat dienen.

