POL-NB: Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Trent/ Insel Rügen

Bergen auf Rügen (ots)

Der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen wurde am 19.11.2023, 00:43 Uhr der Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Trent auf Rügen gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Dachstuhl bereits in voller Ausdehnung. Den Freiwilligen Feuerwehren aus Klühs, Trent, Scharprode und Gingst gelang es, das Feuer zu löschen. Jedoch gilt das Gebäude nun als einsturzgefährdet. Der Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei dauern an. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft kommt am 19.11.2023 ein Brandursachenermittler zum Einsatz.

