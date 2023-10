Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Rauchentwicklung aus Mehrfamilienhaus in Stetten

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch, 04.10.2023, gegen 18.00 Uhr, zu einer Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in die Hauptstraße gerufen. Bei einer Nachschau konnte in einer Wohnung einer 80-jährigen Frau ein "Gelber Sack" (für Recyclingmüll) festgestellt werden, dessen Inhalt bereits glimmte und für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Der glimmende Sack wurde von der Feuerwehr abgelöscht. Ursächlich für den glimmenden Sack könnten in diesem entsorgte Zigarettenkippen gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die 80-Jährige konnte in ihrer Wohnung verbleiben.

